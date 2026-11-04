Diageo Aktie
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Marktkap. 47,01 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,47%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, auch wenn dabei eine zeitliche Verschiebung in den USA eine Rolle gespielt habe, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,40 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
22,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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