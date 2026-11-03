Fielmann Aktie
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Marktkap. 3,38 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
AI Analyse
Fielmann Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Umsätze der Optikerkette seien im dritten Quartal leicht, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in einem schwierigen Marktumfeld gelungen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Add
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
42,60 €
|Abst. Kursziel*:
0,94%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
42,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|14:01
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|13.10.26
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|05.10.26
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|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
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|01.09.26
|Fielmann Buy
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|24.02.23
|Fielmann Sell
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|25.11.22
|Fielmann Sell
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|03.11.22
|Fielmann Sell
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|25.08.26
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|18.09.25
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