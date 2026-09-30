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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Fielmann Buy

14:26 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
37,65 EUR 0,05 EUR 0,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine schrittweise Verbesserung dürfte die Optikerkette auch im dritten Quartal erkennen lassen, schrieb Michael Kuhn am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,50 €		 Abst. Kursziel*:
65,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,67%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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