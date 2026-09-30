Deutsche Bank AG

Fielmann Buy

14:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine schrittweise Verbesserung dürfte die Optikerkette auch im dritten Quartal erkennen lassen, schrieb Michael Kuhn am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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