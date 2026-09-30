Fielmann Aktie
Marktkap. 3,14 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
AI Analyse
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine schrittweise Verbesserung dürfte die Optikerkette auch im dritten Quartal erkennen lassen, schrieb Michael Kuhn am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,50 €
|Abst. Kursziel*:
65,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,67%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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