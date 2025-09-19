DAX 23.527 -0,5%ESt50 5.442 -0,3%Top 10 Crypto 15,60 -2,5%Dow 46.380 +0,1%Nas 22.769 +0,6%Bitcoin 95.361 -2,9%Euro 1,1797 +0,4%Öl 66,64 +0,0%Gold 3.746 +1,7%
Fielmann Aktie

Fielmann Aktien-Sparplan
52,00 EUR -0,50 EUR -0,95 %
STU
Marktkap. 4,42 Mrd. EUR

KGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN wurde kopiert
WKN 577220

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005772206

Symbol wurde kopiert
Symbol FLMNF

DZ BANK

Fielmann Halten

19:16 Uhr
Fielmann Halten
Fielmann AG
52,00 EUR -0,50 EUR -0,95%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Details zu den Mittelfristzielen der Optikerkette von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begrüßte in einer am Montag vorliegenden Studie die ambitionierte Umsatzwachstumsprognose. In der bevorstehenden Expansionsphase sieht Maul aber erhöhte Abwärtsrisiken für seine Margenerwartungen. Der frisch vollzogene Aufstieg in den MDax dürfte für steigendes Investoren- und Analysteninteresse sorgen, ergänzte er./rob/niw/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Fielmann AG

19:16 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
18.07.25 Fielmann Halten DZ BANK
11.07.25 Fielmann Add Baader Bank
