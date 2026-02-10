DAX25.205 +1,4%Est506.077 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.135 +1,3%Euro1,1881 ±0,0%Öl69,26 -0,5%Gold5.062 -0,5%
Zahlenvorlage

Fielmann-Aktie fester: Rekordüberschuss im Geschäftsjahr 2025 erzielt

12.02.26 12:31 Uhr
Die Fielmann-Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt.

Dieser stieg um fast ein Drittel auf 205 Millionen Euro, teilte das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg anhand vorläufiger Zahlen am Donnerstag mit. Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten, gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Auf XETRA steht die Fielmann-Aktie zeitweise 3,52 Prozent höher bei 42,65 Euro.

Der Umsatz wuchs zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf vorläufig 2,4 Milliarden Euro - und damit schwächer als in den zwei Vorjahren, wie es hieß. Im Inland fiel das Umsatzplus des international tätigen Unternehmens mit 4 Prozent unterdurchschnittlich aus. Fielmann beklagt eine schwache Konsumstimmung.

In den USA, wo Fielmann in vergangenen Jahren mit SVS Vision und Shopko Optical Zukäufe getätigt hat, steigerte das MDAX-Unternehmen den Umsatz dagegen deutlich - um 46 Prozent. In der Mitteilung ist die Entwicklung nicht näher begründet.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Konzerns, der mehr als 24.000 Mitarbeiter beschäftigt, lag vorläufig bei 581 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 18,2 Prozent.

Den Ausblick auf 2026 und den Geschäftsbericht wird das Unternehmen am 30. April veröffentlichen.

Analysen zu Fielmann AG

DatumRatingAnalyst
27.01.2026Fielmann BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
27.01.2026Fielmann BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.07.2025Fielmann AddBaader Bank
22.05.2025Fielmann BuyBaader Bank
30.04.2025Fielmann BuyBaader Bank
05.03.2025Fielmann BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann HoldWarburg Research
24.02.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
05.01.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2022Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

