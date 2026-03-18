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DZ BANK

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14:21 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54 Euro belassen. Analyst Thomas Maul nahm den Abstieg der Optikerkette vom MDax in den Nebenwerte-Index SDax als Anlass für einen Kommentar. Er hob am Montag hervor, dass Fielmann gut gegen das Risiko der Disintermediaton durch Agentic Commerce, also eine Umgehung von Zwischenhändlern durch KI-Shopping-Agenten, geschützt sei. Zu verdanken sei dies den stark personalisierten Produkten von Fielmann. Zudem sei sein Vertrauen in eine erfolgreiche US-Expansion des Unternehmens gestiegen, während in Europa mit einer schlüssigen Strategie zur Stärkung des Wachstums- und Margenprofils operiert werde./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Kaufen

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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41,65 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
43,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

14:21 Fielmann Kaufen DZ BANK
25.02.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
13.02.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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