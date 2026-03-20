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Indexanpassungen

Index-Beben unterhalb des DAX: Diese Aktien steigen heute auf, diese fliegen raus

23.03.26 07:09 Uhr
Lufthansa scheitert - während andere Aktien im MDAX durchstarten - Das sind die Indexanpassungen am 23.03.2026 | finanzen.net

Ab heute gelten die Anfang März bekannt gegebenen Änderungen bei der Zusammensetzung der Indizes der DAX-Familie.

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Aktien
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Im wichtigsten deutschen Aktienindex, dem DAX gibt es keine Änderungen, nachdem die Lufthansa-Aktien die Rückkehr in die erste deutsche Aktienliga verpasst hatten.

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Die Fluggesellschaft konnte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Die Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste.

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf.

Dafür steigen TeamViewer, Fielmann und Carl Zeiss Meditec in diesen ab. Darüber hinaus ersetzt in diesem Index der Bahn-IT-Anbieter Init Innovation In Traffic Systems das Softwareunternehmen PSI Software.

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Die Änderungen hatte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter ISS Stoxx Anfang März veröffentlicht. Der Index-Anbieter überprüft die Indizes der Dax-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) vierteljährlich.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

ZUG (dpa-AFX)

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Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

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