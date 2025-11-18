DAX 23.181 -1,7%ESt50 5.535 -1,9%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,56 -1,9%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.773 -1,7%Euro 1,1588 +0,1%Öl 64,63 -0,3%Gold 4.089 +0,5%
Top News
Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC
Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung
DEUTZ Aktie

7,76 EUR +0,26 EUR +3,40 %
STU
Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

KGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500

ISIN DE0006305006

Symbol DEUZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DEUTZ Buy

DEUTZ Buy

08:01 Uhr
DEUTZ Buy
DEUTZ AG
7,76 EUR 0,26 EUR 3,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,51 €		 Abst. Kursziel*:
33,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,95%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

08:01 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
10.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

