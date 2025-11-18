DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,17 Mrd. EURKGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,51 €
|Abst. Kursziel*:
33,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,95%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
|08:01
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:01
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:01
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.02.20
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.19
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.19
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.19
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.17
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|17.11.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)