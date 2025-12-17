Übernahme

DEUTZ verstärkt sich mit einem Zukauf im Stromerzeugungsbereich.

DEUTZ erwirbt den Hersteller von Stromerzeugungsanlagen Frerk Aggregatebau, wie das Unternehmen in einer Adhoc-Mitteilung verlauten ließ.

Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Frerk Aggregatebau GmbH mit Sitz in Schweringen, Deutschland, unterzeichnet. Frerk ist ein Systemintegrator für Notstromanlagen und dezentrale Energieversorgung. Zu den Kunden gehören insbesondere Datenzentren, Betreiber kritischer Infrastruktur sowie andere Kunden mit Bedarf an hochkomplexen, kundenspezifischen Notstromversorgungslösungen. Frerk besitzt ein komplementäres Produkt- und Kompetenzprofil, welches die Business Unit DEUTZ Energy strategisch ergänzen wird. Die heutige Geschäftsführung wird weiter aktiv die Expansion von Frerk vorantreiben.

Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und besteht aus einer Barkomponente und einer variablen Komponente abhängig von der Geschäftsentwicklung. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe, und wird im Laufe des ersten Quartals 2026 erwartet.

So reagiert die DEUTZ-Aktie

Im XETRA-Handel notiert die DEUTZ-Aktie zeitweise 0,36 Prozent höher bei 8,32 Euro.

Redaktion finanzen.net / EQS-Adhoc