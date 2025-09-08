DAX 23.718 +0,0%ESt50 5.379 +0,2%Top 10 Crypto 16,00 +4,0%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 97.180 +1,9%Euro 1,1704 -0,1%Öl 67,08 +0,8%Gold 3.648 +0,6%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zehnprozentige Kapitalerhöhung habe nicht überrascht und stärke die Position des Motorenbauers für die nächste Fusions- und Übernahmewelle, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Ergebnisprognosen (EPS) an die gestiegene Aktienzahl an./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu DEUTZ AG

14:16 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
24.07.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

