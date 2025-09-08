DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,38 Mrd. EURKGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zehnprozentige Kapitalerhöhung habe nicht überrascht und stärke die Position des Motorenbauers für die nächste Fusions- und Übernahmewelle, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Ergebnisprognosen (EPS) an die gestiegene Aktienzahl an./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
10,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,27 €
|Abst. Kursziel*:
17,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,46%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
