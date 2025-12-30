Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

Öl & Co. im Fokus

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Im Plus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,41 Prozent höher bei 4.391,74 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.330,68 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 4,09 Prozent auf 75,13 US-Dollar, nach 72,18 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 5,01 Prozent auf 2.199,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.094,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf. Es geht 1,45 Prozent auf 1.644,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.621,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 62,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 61,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,62 Prozent stärker bei 58,44 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 58,08 US-Dollar.

Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagmittag um 0,51 Prozent auf 0,65 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,52 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Kakaopreis um -3,65 Prozent auf 4.327,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 4.492,00 Britische Pfund.

Zeitgleich kommt der Maispreis kaum vom Fleck. Nach 4,42 US-Dollar am Vortag, tendiert der Maispreis um 13:03 Uhr bei 4,42 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,33 Prozent auf 10,53 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,40 Prozent auf 300,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 298,80 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,21 Prozent auf 0,49 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,49 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Weizenpreis um -0,66 Prozent auf 189,50 Euro. Am tags zu vor lag der Weizenpreis bei 190,75 Euro.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,39 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -14,12 Prozent auf 4,03 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Rapspreis um 0,08 Prozent auf 452,63 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 452,25 Euro.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,94 Prozent auf 56,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 56,27 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 96,30 US-Dollar am Vortag auf 96,50 US-Dollar nach oben (+0,26Prozent).

Redaktion finanzen.net