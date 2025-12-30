DAX24.490 +0,6%Est505.793 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.483 ±0,0%Bitcoin74.701 +0,9%Euro1,1761 -0,1%Öl62,11 +0,6%Gold4.361 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Wall Street sinkt leicht -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin wird Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Bestes Börsenjahr seit 2019: DAX beendet 2025 knapp unter 24.500-Punkte-Marke

30.12.25 15:44 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Verkürzter Dienstagshandel an der Börse Frankfurt - DAX beendet 2025 vor Silvester- und Neujahrspause knapp unter 24.500-Punkte-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex konnte sich am Tag vor der erneuten Handelspause aufgrund von Silvester und Neujahr knapp unter die 24.500-Punkte-Marke arbeiten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.490,4 PKT 139,3 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag zeigte sich der DAX zum Sitzungsstart marginale 0,03 Prozent niedriger bei 24.343,19 Punkten und pendelte anschließend zunächst um die Nulllinie. Weiter stieg das Börsenbarometer ins Plus, wo es 0,57 Prozent höher bei 24.490,41 Zählern aus dem Jahr 2025 ging.
Am heutigen letzten Handelstag des Jahres 2025 fand auf XETRA nur ein verkürzter Handel statt. Handelsschluss war bereits um 14 Uhr. An Silvester und Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor Anleger am Freitag, den 2. Januar, zum ersten Mal im neuen Jahr auf XETRA handeln können.

Wer­bung

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starkes Börsenjahr für den DAX

Am Dienstag wurde nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent beim DAX gerüttelt, so wurde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke bleibt der DAX weiterhin in Schlagweite.

Geringe Handelsumsätze könnten zum Jahresende noch einmal Volatilität bringen

Während an den Börsen die Liquidität vor Silvester ausdünnte, stieg die Aktivität der Privatanleger an außerbörslichen Handelsplätzen. "Anleger haben offenbar zwischen den Jahren Zeit und nehmen letzte Änderungen an ihren Portfolios vor", sagte ein Händler am Montagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien bei Lang & Schwarz. "Gehandelt wurde querbeet", ergänzte der Marktteilnehmer.

Wer­bung

Verhandlungen um Ukraine-Frieden bleiben im Blick

Unterdessen bleibt die Lage in der Ukraine Thema. Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump nach Kremlangaben wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen als Lüge zurück.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:44Bestes Börsenjahr seit 2019: DAX beendet 2025 knapp unter 24.500-Punkte-Marke
15:23China beschert Airbus ein verspätetes Weihnachtsgeschenk
14:52Wie die DAX-Mitglieder 2025 performten - Die Tops und Flops im DAX 2025
14:35ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Positiver Ausklang eines starken Börsenjahres
14:22Aktien Frankfurt Schluss: Positiver Ausklang eines starken Börsenjahres
14:19Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
13:43Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
13:10Deutsche Bank und Postbank: Störung im Online-Banking
mehr