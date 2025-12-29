DAX24.365 +0,1%Est505.757 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,30 +2,2%Nas23.444 -0,6%Bitcoin74.389 -0,3%Euro1,1756 -0,1%Öl61,92 +1,8%Gold4.341 -4,2%
Technische Störung

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört

29.12.25 17:50 Uhr
Zeitweise Störung bei Deutsche Bank: Aktie sinkt | finanzen.net

Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
32,83 EUR -0,40 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.

/lkm/DP/nas

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 1,86 Prozent schwächer bei 32,76 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

