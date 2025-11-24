DAX 23.398 +0,7%ESt50 5.566 +0,7%MSCI World 4.302 +0,1%Top 10 Crypto 11,86 -4,7%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.181 -1,8%Euro 1,1558 +0,3%Öl 62,40 -1,5%Gold 4.147 +0,2%
Deutsche Bank Aktie

Marktkap. 56,15 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

13:56 Uhr
Deutsche Bank AG
30,00 EUR 0,59 EUR 1,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Banken hätten sich in den Gesprächen mit Investoren am optimistischsten gezeigt, resümierte Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aussagen zu den Nettozinserträgen und den Kosten seien positiv gewesen. Auch gebe die Qualität der Kapitalanlagen keinen Grund zur Sorge./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,79 €		 Abst. Kursziel*:
28,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,00%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

