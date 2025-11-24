Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 56,15 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Banken hätten sich in den Gesprächen mit Investoren am optimistischsten gezeigt, resümierte Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aussagen zu den Nettozinserträgen und den Kosten seien positiv gewesen. Auch gebe die Qualität der Kapitalanlagen keinen Grund zur Sorge./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,79 €
|Abst. Kursziel*:
28,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,00%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|13:56
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
