Aktienrückkauf

Deutsche Bank-Aktie fester: Rückkaufprogramm beginnt

26.02.26 16:05 Uhr
Deutsche Bank-Aktie legt zu: Kurspflege - Deutsche Bank startet Aktienrückkauf | finanzen.net

Die Deutsche Bank setzt ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm um.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,94 EUR 0,34 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.

Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent fester bei 31,02 Euro.

DOW JONES

