Deutsche Bank Aktie

27,73 EUR +0,59 EUR +2,16 %
STU
32,44 USD +1,19 USD +3,81 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 49,74 Mrd. EUR

KGV 9,34 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Barclays Capital

Deutsche Bank Overweight

09:16 Uhr
Deutsche Bank AG
27,73 EUR 0,59 EUR 2,16%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Aktien der Deutschen Bank zählten weiterhin zu ihren Favoriten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Barclays Capital
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight
27,64 €
41,13%
Rating vorher:
Overweight
27,73 €
40,67%
Analyst Name:
Flora Bocahut
-		 Ø Kursziel:
35,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

09:16 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktie im Blick Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Deutsche Welle Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Bank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Bank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
