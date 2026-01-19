Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,85 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 30,40 auf 34,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erträge dürften im vierten Quartal weiterhin solide gewesen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten könnten geringer als von der Deutschen Bank erwartet ausgefallen sein./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,15 €
|Abst. Kursziel*:
7,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,56%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12:01
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|12:01
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research