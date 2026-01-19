DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
Deutsche Bank Aktie

32,47 EUR +0,02 EUR +0,05 %
STU
38,12 USD -0,77 USD -1,97 %
BTT
Marktkap. 62,85 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Warburg Research

12:01 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 30,40 auf 34,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erträge dürften im vierten Quartal weiterhin solide gewesen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten könnten geringer als von der Deutschen Bank erwartet ausgefallen sein./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,15 €		 Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,56%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

