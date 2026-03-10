DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.995 -0,4%Euro1,1628 +0,2%Öl88,39 -3,3%Gold5.215 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktausblick

Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter

11.03.26 03:15 Uhr
Bitcoin-Kursrutsch-Analyse: Tom Lee spricht nur von einer "Krypto-Böe" | finanzen.net

Fundstrat-Analyst Tom Lee sieht den rund 50-prozentigen Bitcoin-Rückgang vom Allzeithoch nur als vorübergehende Markterschütterung und nicht als neuen Krypto-Winter.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.214,89 USD 26,52 USD 0,51%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.229,3304 CHF -202,1236 CHF -0,37%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
59.995,2806 EUR -211,0779 EUR -0,35%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
51.885,7380 GBP -208,5626 GBP -0,40%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.764,3066 USD -137,0969 USD -0,20%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.574,5402 CHF -11,1118 CHF -0,70%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.741,9537 EUR -11,9280 EUR -0,68%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.506,4944 GBP -11,0736 GBP -0,73%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.025,5959 USD -10,7139 USD -0,53%
Charts|News
Indizes
S&P 500
6.781,5 PKT -14,5 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

• Fundstrat-Analyst Tom Lee bezeichnet den Bitcoin-Rückgang als vorübergehende "Krypto-Böe"
• Bitcoin fiel vom Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar auf zeitweise unter 65.000 US-Dollar
• Lee sieht makroökonomische Schocks als Ursache, nicht fundamentale Schwäche

"Böe statt Winter": Lees Einordnung des Rückgangs

Tom Lee, Mitgründer und Head of Research bei Fundstrat Global Advisors, bezeichnete den rund 50-prozentigen Rückgang von Bitcoin vom Allzeithoch bei etwa 126.000 US-Dollar (Oktober 2025) auf zeitweise unter 65.000 US-Dollar als eine "Krypto-Böe" (englisch: "crypto squall") und nicht als strukturellen Zusammenbruch. Wie Lee in der CNBC-Sendung "The Exchange" in der Woche vom 17. Februar 2026 erklärte, sei der Rückgang primär von makroökonomischen Schocks ausgelöst worden und nicht von einer fundamentalen Schwäche der Blockchain-Netzwerke.

Lee verwies auf das starke Wachstum der täglichen Ethereum-Transaktionen, die zunehmende Tokenisierung realer Vermögenswerte und die wachsende Integration der Wall Street in den Kryptomarkt als Belege dafür, dass der Markt trotz des Kursrückgangs weiter expandiere. Bitcoin sei in seiner Geschichte bereits sieben Mal um rund 50 Prozent gefallen, doch Lee betonte einen wesentlichen Unterschied zum aktuellen Zyklus: Es handle sich um einen langsamen, psychologisch belastenden Rückgang und nicht um einen euphorischen Zusammenbruch mit anschließendem 70-Prozent-Einbruch. In dem Interview beschrieb er die Situation als "klassische Bärenmarkt-Stimmung", bei der nicht-euphorische Hochs zu langsameren Rücksetzern führten statt zu abrupten Abstürzen.

Zölle, Supreme Court und die Flucht in Gold

Den unmittelbaren Auslöser für die Marktturbulenzen sah Lee in der Entscheidung des US Supreme Court, der den Großteil von Präsident Trumps Notfall-Zöllen für verfassungswidrig erklärte. Die Entscheidung löste zunächst eine Erleichterungsrallye an den Märkten aus. Trump reagierte jedoch umgehend mit einer Ausweitung alternativer Zölle auf Basis von Section 122 des Trade Act auf 15 Prozent, was erneut eine Risk-off-Rotation auslöste.

In der Folge floss Kapital verstärkt in sichere Häfen: Gold stieg Mitte Februar 2026 zeitweise auf über 5.160 US-Dollar pro Unze, Silber näherte sich der Marke von 88 US-Dollar. Bitcoin fiel im selben Zeitraum unter 65.000 US-Dollar, wobei der gesamte Kryptomarkt innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verlor. Lee erklärte dazu in dem CNBC-Interview, Krypto leide vor allem deshalb, weil Gold so stark performt habe und die Risikobereitschaft der Anleger von spekulativen Vermögenswerten abgezogen habe. Es gebe zudem keine übermäßige Hebelwirkung im Kryptomarkt, und Händler, die auf kurzfristige Trades setzten, hätten Edelmetalle bevorzugt.

März als Wendemonat und Bitcoin-Kursziel von bis zu 250.000 US-Dollar

In einem Auftritt bei CNBC "Squawk Box" am 2. März 2026 bekräftigte Lee seine optimistische Einschätzung und erklärte, er erwarte, dass der März ein Wendemonat zum Besseren werde. Für den S&P 500 nannte er ein Jahresendziel von 7.700 Punkten. Für Bitcoin bestätigte er sein Kursziel von 200.000 bis 250.000 US-Dollar bis Ende 2026 und prognostizierte, die Kryptowährung werde ihren historischen Vier-Jahres-Zyklus zugunsten einer reiferen Kursdynamik hinter sich lassen.

Unterstützend wirkten nach seiner Einschätzung KI-getriebene Produktivitätsgewinne, robuste Unternehmensgewinne und mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve, sollte die Inflation durch die Zölle sinken und sich der Arbeitsmarkt abschwächen. Bereits am 5. Januar 2026 hatte Lee gegenüber CoinDesk erklärt, 2026 werde ein "Jahr der zwei Hälften" mit einer schwierigen ersten Hälfte und einer starken Rally im zweiten Halbjahr. Allerdings trifft Lees durchgehend optimistische Haltung auch auf Skepsis: Bitcoin notierte zuletzt bei rund 70.210 US-Dollar und damit weit von sechsstelligen Kurszielen entfernt (Stand: 10.03.2026). Lee selbst räumte ein, mit seiner Prognose von über 200.000 US-Dollar für Ende 2025 zu optimistisch gewesen zu sein, nachdem Bitcoin das Jahr bei rund 88.500 US-Dollar abschloss.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

Mehr zum Thema S&P 500

03:15Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
03:12Salesforce vs. ServiceNow: Which AI Stock Is a Better Buy?
03:05Palo Alto Networks Just Made a $25 Billion Bet on 1 Security Platform. Is the Stock a Buy?
02:22Oracle, Nio, Centene, AeroVironment And Ciena Corporation: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today
02:12Adobe and 4 Other Popular Earnings Charts This Week
01:48Amazon Stock Has Pulled Back in 2026. Is This a Buy-the-Dip Moment?
00:30Here's How Much $1000 Invested In JPMorgan Chase 10 Years Ago Would Be Worth Today
00:27Microsoft backs Anthropic in legal fight with the Pentagon
mehr