JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate. Bei Barclays, der Deutschen Bank, HSBC und Standard Chartered habe der Markt überreagiert. Abgesehen von HSBC sind dies auch fundamental seine Favoriten.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:16 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 28,30 EUR abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 677.558 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 14,5 Prozent ein.

