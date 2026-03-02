DAX24.124 -2,1%Est505.865 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1634 -0,5%Öl80,50 +3,1%Gold5.307 -0,3%
Deutsche Bank-Analyse im Blick

JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Bank-Aktie Overweight

03.03.26 09:33 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt JP Morgan Chase & Co. über die Deutsche Bank-Aktie | finanzen.net

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
28,05 EUR -1,19 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate. Bei Barclays, der Deutschen Bank, HSBC und Standard Chartered habe der Markt überreagiert. Abgesehen von HSBC sind dies auch fundamental seine Favoriten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:16 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 28,30 EUR abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 677.558 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 14,5 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

