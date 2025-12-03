DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
Deutsche Bank Aktie

Marktkap. 59,48 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank Neutral

13:26 Uhr
Deutsche Bank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,75 Euro auf "Neutral" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,75 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,67 €		 Abst. Kursziel*:
13,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,03%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

13:26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
24.11.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
