LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK angesichts des bevorstehenden Kaufs von Rapt mit dem Wirkstoff-Kandidaten Ozureprubart in Phase IIb auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Der Kaufpreis von bis zu 2,2 Milliarden Dollar sei nicht sehr hoch für ein Asset mit Milliarden-Dollar-Umsatzpotenzial, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Asset befinde sich aber noch in früherem Entwicklungsstadium. Das dürfte nicht der Fokus von GSK gewesen ein./ajx/mis

