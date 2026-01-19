GSK Aktie
Marktkap. 84,45 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK angesichts des bevorstehenden Kaufs von Rapt mit dem Wirkstoff-Kandidaten Ozureprubart in Phase IIb auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Der Kaufpreis von bis zu 2,2 Milliarden Dollar sei nicht sehr hoch für ein Asset mit Milliarden-Dollar-Umsatzpotenzial, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Asset befinde sich aber noch in früherem Entwicklungsstadium. Das dürfte nicht der Fokus von GSK gewesen ein./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
17,80 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,84 £
|Abst. Kursziel*:
-0,25%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,96 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,86%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
