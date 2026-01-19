DAX 24.690 -1,1%ESt50 5.893 -0,6%MSCI World 4.465 -1,0%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 23.159 -1,5%Bitcoin 77.063 -3,1%Euro 1,1733 +0,7%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.748 +1,6%
GSK Aktie

20,50 EUR -0,29 EUR -1,39 %
STU
17,96 GBP -0,21 GBP -1,13 %
LSE
Marktkap. 84,45 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK angesichts des bevorstehenden Kaufs von Rapt mit dem Wirkstoff-Kandidaten Ozureprubart in Phase IIb auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Der Kaufpreis von bis zu 2,2 Milliarden Dollar sei nicht sehr hoch für ein Asset mit Milliarden-Dollar-Umsatzpotenzial, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Asset befinde sich aber noch in früherem Entwicklungsstadium. Das dürfte nicht der Fokus von GSK gewesen ein./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

