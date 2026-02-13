Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,85 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften relativ milde auf die Geschäftszahlen reagieren, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Es fehle aber ein klarer Ausblick./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,36 €
|Abst. Kursziel*:
65,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,38%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09:36
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG