Rheinmetall Aktie
Marktkap. 75,51 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Rheinmetall sei vergleichsweise gering tangiert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.610,50 €
|Abst. Kursziel*:
27,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.611,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,21%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|02.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research