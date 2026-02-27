DAX 23.778 -3,5%ESt50 5.789 -3,3%MSCI World 4.494 -0,8%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.723 -1,9%Euro 1,1601 -0,8%Öl 83,59 +7,1%Gold 5.152 -3,2%
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 75,51 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Rheinmetall AG
1.611,50 EUR -33,00 EUR -2,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Rheinmetall sei vergleichsweise gering tangiert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.610,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.611,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,21%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

02.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
27.02.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
24.02.26 Rheinmetall Buy UBS AG
11.02.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
10.02.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

