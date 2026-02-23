Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,97 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Vorab-Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hält Analyst Sven Weier dessen aktuellen Umsatzausblick für zu konservativ. Rheinmetall dürfte zudem das Umsatzziel für 2027 bestätigen und damit die Sorgen über die Geschäftsdynamik beruhigen, schrieb er am Montagabend. Geopolitisch sieht Weier derzeit allerdings keine unmittelbaren Kurstreiber, was sich erfahrungsgemäß aber jederzeit ändern könne, wie die Rally der Aktie im Januar gezeigt habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.708,00 €
|Abst. Kursziel*:
28,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.707,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,88%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:01
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research