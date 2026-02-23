DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,2480 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.705 -1,9%Euro 1,1776 -0,1%Öl 71,95 +0,6%Gold 5.180 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, FedEx im Fokus
Top News
Mit Akrida Trends gezielt auf Börsentrends setzen - konzentriert, trendfolgend, flexibel Mit Akrida Trends gezielt auf Börsentrends setzen - konzentriert, trendfolgend, flexibel
MTU-Aktie im Fokus: 2025-Zahlen überzeugen - weiteres Wachstum angekündigt MTU-Aktie im Fokus: 2025-Zahlen überzeugen - weiteres Wachstum angekündigt
Rheinmetall Aktie

1.707,00 EUR +10,50 EUR +0,62 %
STU
Marktkap. 79,97 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

08:01 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.707,00 EUR 10,50 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Vorab-Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hält Analyst Sven Weier dessen aktuellen Umsatzausblick für zu konservativ. Rheinmetall dürfte zudem das Umsatzziel für 2027 bestätigen und damit die Sorgen über die Geschäftsdynamik beruhigen, schrieb er am Montagabend. Geopolitisch sieht Weier derzeit allerdings keine unmittelbaren Kurstreiber, was sich erfahrungsgemäß aber jederzeit ändern könne, wie die Rally der Aktie im Januar gezeigt habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.708,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.707,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,88%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

