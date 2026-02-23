UBS AG

Rheinmetall Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Vorab-Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hält Analyst Sven Weier dessen aktuellen Umsatzausblick für zu konservativ. Rheinmetall dürfte zudem das Umsatzziel für 2027 bestätigen und damit die Sorgen über die Geschäftsdynamik beruhigen, schrieb er am Montagabend. Geopolitisch sieht Weier derzeit allerdings keine unmittelbaren Kurstreiber, was sich erfahrungsgemäß aber jederzeit ändern könne, wie die Rally der Aktie im Januar gezeigt habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com