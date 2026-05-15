Barclays Capital

TUI Overweight

08:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der Gewinnwarnung Ende April seien die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal letztlich wie erwartet gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Einige Leistungskennziffern hätten sich leicht aufgehellt. Solange der Iran-Konflikt bestehe, würden späte Buchungstrends aber zu Belastungen führen. Bei einer Öffnung der Straße von Hormus sei mit einer starken Erholung zu rechnen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com