TUI Aktie
Marktkap. 3,27 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der Gewinnwarnung Ende April seien die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal letztlich wie erwartet gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Einige Leistungskennziffern hätten sich leicht aufgehellt. Solange der Iran-Konflikt bestehe, würden späte Buchungstrends aber zu Belastungen führen. Bei einer Öffnung der Straße von Hormus sei mit einer starken Erholung zu rechnen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,44 €
|Abst. Kursziel*:
39,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,89%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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