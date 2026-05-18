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DZ BANK

Salzgitter Halten

17:51 Uhr
Salzgitter Halten
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Stahlproduzenten und -händler einen guten Jahresauftakt. Die Reduzierung der Verluste sei gelungen und es dominiere der Ergebnisbeitrag der Beteiligung Aurubis, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Halten

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
53,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
54,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

17:51 Salzgitter Halten DZ BANK
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Salzgitter Neutral UBS AG
13.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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