Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Stahlproduzenten und -händler einen guten Jahresauftakt. Die Reduzierung der Verluste sei gelungen und es dominiere der Ergebnisbeitrag der Beteiligung Aurubis, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
53,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
54,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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