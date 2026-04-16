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Symbol SZGPF

Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

10:21 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Stahlkonzern sollte gut ins Jahr gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte zwar weiterhin schwächeln und der Iran-Krieg berge Risiken, aber die Aussichten seien unter anderem wegen der EU-Einigung auf schärfere Importregeln positiv für den Sektor./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,56 €		 Abst. Kursziel*:
26,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,74%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

10:21 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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24.03.26 Salzgitter Neutral UBS AG
24.03.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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