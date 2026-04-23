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UBS AG

Salzgitter Neutral

14:26 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei Salzgitter habe das vorab veröffentlichte operative Ergebnis (Ebitda) vor allem dank der Beteiligung an Aurubis über den Erwartungen gelegen. Dazu habe Salzgitter das Ebitda-Jahresziel angehoben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
48,64 €		 Abst. Kursziel*:
15,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
48,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,75%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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