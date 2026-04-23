Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,8 Mrd. EUR
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei Salzgitter habe das vorab veröffentlichte operative Ergebnis (Ebitda) vor allem dank der Beteiligung an Aurubis über den Erwartungen gelegen. Dazu habe Salzgitter das Ebitda-Jahresziel angehoben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
48,64 €
|Abst. Kursziel*:
15,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
48,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,75%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|14:26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG