Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,96 Mrd. EUR
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültige Quartalsbilanz des Stahlkonzerns sei solide gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Den Ausblick auf 2026 hält er weiter für konservativ./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,86 €
|Abst. Kursziel*:
62,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,99%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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