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Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

10:56 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
37,04 EUR 0,48 EUR 1,31%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültige Quartalsbilanz des Stahlkonzerns sei solide gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Den Ausblick auf 2026 hält er weiter für konservativ./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,86 €		 Abst. Kursziel*:
62,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,99%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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