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Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

08:01 Uhr
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,46 EUR 0,12 EUR 0,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1275 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
13,39 £		 Abst. Kursziel*:
-4,78%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:01 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Overweight Barclays Capital
07.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 HSBC Neutral UBS AG
06.05.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
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