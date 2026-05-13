HSBC Aktie
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15,48 EUR -0,02 EUR -0,12 %
Marktkap. 261,52 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
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HSBC Sector Perform
08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
15,46 EUR 0,12 EUR 0,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1275 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
13,39 £
|Abst. Kursziel*:
-4,78%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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