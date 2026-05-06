FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Kursplus

LSE-Handel im Blick

Der FTSE 100 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Zum Handelsschluss gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,58 Prozent auf 10.325,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,948 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10.264,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10.265,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.240,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.360,45 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,897 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 10.582,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.446,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8.602,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,76 Prozent. 10.934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 8,73 Prozent auf 42,99 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,61 Prozent auf 39,50 EUR), Intertek (+ 5,28 Prozent auf 55,80 GBP), Anglo American (+ 4,54 Prozent auf 40,75 GBP) und Rio Tinto (+ 4,44 Prozent auf 82,72 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Airtel Africa (-13,10 Prozent auf 3,60 GBP), RELX (-4,97 Prozent auf 23,33 GBP), Experian (-4,64 Prozent auf 25,26 GBP), Flutter Entertainment (-4,28 Prozent auf 69,78 GBP) und Sage (-3,55 Prozent auf 8,48 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 117.189.922 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,863 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,07 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net