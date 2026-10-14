DAX 25.270 -0,1%ESt50 6.158 -0,5%MSCI World 4.918 +0,0%Top 10 Crypto 10,67 -1,7%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.637 -1,7%Euro 1,1210 +0,5%Öl 105,0 -1,0%Gold 4.157 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
79,28 EUR -2,56 EUR -3,13 %
STU
72,77 CHF -3,18 CHF -4,18 %
BRX
finanzen.net zero
Rio Tinto jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 134,45 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

14:31 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
79,28 EUR -2,56 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7600 Pence belassen. In Reaktion auf den Produktionsbericht für das dritte Quartal habe er seine Schätzungen aktualisiert, um dem Kostendruck des Bergbaukonzerns und Äußerungen zu Anteilsverkäufen Rechnung zu tragen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14:31 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
14:01 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Rio Tinto Neutral UBS AG
13:21 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Dow Jones Zahlen präsentiert Rio Tinto-Aktie verliert: Konzern hält trotz geopolitischer Risiken an Jahreszielen fest Rio Tinto-Aktie verliert: Konzern hält trotz geopolitischer Risiken an Jahreszielen fest
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags stärker
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester
finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren verdient
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.