Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

14:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7600 Pence belassen. In Reaktion auf den Produktionsbericht für das dritte Quartal habe er seine Schätzungen aktualisiert, um dem Kostendruck des Bergbaukonzerns und Äußerungen zu Anteilsverkäufen Rechnung zu tragen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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