Rheinmetall Aktie
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Marktkap. 34,33 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
AI Analyse
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich reduzierter Mittelfristziele im Rahmen des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Outperform" belassen. Die erwartungsgemäße Korrektur des Ausblicks auf 2030 sei unterstützend und ein Balanceakt zwischen der Festlegung realisierbarer Ziele sowie einer nach wie vor überzeugenden Wachstumsstory, schrieb Colin Moody am Freitag. Ebenfalls positiv zu werten sei die Fokussierung auf ein breiteres Portfolio und die zunehmende Diskussion über die Steigerung der Aktionärsrenditen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
1.300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
796,60 €
|Abst. Kursziel*:
63,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
796,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,21%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.234,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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