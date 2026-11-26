Unilever Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 130,5 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Lebensmitteln sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
58,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
60,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
50,40 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|16:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|16:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|16:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets