Unilever Aktie
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Marktkap. 125,37 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern gehe es um beständige Weiterentwicklung, nicht um eine Revolution, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
58,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
49,65 £
|Abst. Kursziel*:
16,81%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
49,59 £
|Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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