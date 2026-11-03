National Grid Aktie
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Marktkap. 74,72 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
AI Analyse
National Grid Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Die Resultate des britischen Netzbetreibers seien unspektakulär ausgefallen, schrieb Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Sell
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,10 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
15,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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