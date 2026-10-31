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AI Analyse

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

14:06 Uhr
RATIONAL Outperform
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RATIONAL AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1070 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Profiküchen-Ausrüsters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.070,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
657,50 €		 Abst. Kursziel*:
62,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
659,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,24%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
829,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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