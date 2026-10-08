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AI Analyse

RBC Capital Markets

RATIONAL Outperform

08:36 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
570,00 EUR 15,50 EUR 2,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 680 auf 700 Euro angehoben. Erstmals seit sieben Jahren spreche er angesichts der gesunkenen Bewertung eine positive Empfehlung für den Großküchenausrüster aus, schrieb Sebastian Kuenne am Freitag in seiner Neubewertung der Aktie. Rational sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren. Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne Rational als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus ist./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
700,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
569,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
570,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,81%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
832,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08:36 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
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