Barclays Capital

HENSOLDT Equal Weight

11:56 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 101 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio verlagerte die Bewertungsbasis am Dienstag um zwei Jahre nach vorn auf das Jahr 2030 und verwies auf die gut berechenbare Geschäftsentwicklung des Rüstungselektronik-Herstellers bis 2035. Seinen Bewertungsmaßstab reduzierte er im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche etwas weiter. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nahm Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht. Seine Favoriten heißen SSAB und Kongsberg./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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