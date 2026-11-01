HENSOLDT Aktie
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Marktkap. 8,68 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
AI Analyse
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 101 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio verlagerte die Bewertungsbasis am Dienstag um zwei Jahre nach vorn auf das Jahr 2030 und verwies auf die gut berechenbare Geschäftsentwicklung des Rüstungselektronik-Herstellers bis 2035. Seinen Bewertungsmaßstab reduzierte er im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche etwas weiter. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nahm Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht. Seine Favoriten heißen SSAB und Kongsberg./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
83,61 €
|Abst. Kursziel*:
7,64%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
78,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
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