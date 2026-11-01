Porsche vz. Aktie
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Marktkap. 37,66 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
AI Analyse
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche AG nach einem Treffen mit Vorständen bei einer Unternehmensveranstaltung in Dubai mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein gestiegenes Vertrauen in die Umsetzung seiner Strategie und insbesondere die angestrebte Barmittelentwicklung sowie das Monetarisierungspotenzial der Marke gezeigt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,55 €
|Abst. Kursziel*:
29,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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