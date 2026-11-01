Rio Tinto Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 109,68 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
AI Analyse
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7600 auf 6900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erlahmte KI-Euphorie und die sich verschärfenden finanziellen Rahmenbedingungen hätten den globalen Bergbausektor zuletzt stark belastet, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Er habe zwar seine Prognosen gesenkt, erwarte für 2027 aber eine Erholung der Preise./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
69,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
56,62 £
|Abst. Kursziel*:
21,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|17.11.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|17.11.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.