National Grid Aktie
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Marktkap. 73,75 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
AI Analyse
National Grid Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1310 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Netzbetreiber führe derzeit umfangreiche Ausbaumaßnahmen am britischen Stromnetz durch, was für die Vermögensgrundlage und die Ertragsentwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung sei, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2027 und 2028 etwas nach oben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Outperform
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
14,10 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
14,74 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,22 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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