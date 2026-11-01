Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
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Marktkap. 27,61 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
AI Analyse
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Analyst Andrew Wong verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu Düngemittelherstellern auf deren schwächelnde Aktienkurse. Er begründete dies mit einer allgemeinen Marktschwäche, aber auch mit einer verhaltenen saisonalen Nachfrage./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 64,68
|Abst. Kursziel*:
31,42%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 64,77
|Abst. Kursziel aktuell:
31,23%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 74,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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