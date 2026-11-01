Iberdrola SA Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 147,13 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 22,00 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
24,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,69 €
|Abst. Kursziel*:
7,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|10:01
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|10:01
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|10:01
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets