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Symbol IBDSF

AI Analyse

UBS AG

Iberdrola SA Buy

13:46 Uhr
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Energieversorgers sollten die Konsensschätzungen steigen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob zudem hervor, dass die Aktie in den vergangenen 5 Jahren deutlich besser gelaufen sei als die Branche. Denn die Spanier punkteten mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, planten zurückhaltend und überträfen anschließend die Erwartungen. Dazu komme die Wertschöpfung durch organische und nicht organische Investitionen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,82 €		 Abst. Kursziel*:
9,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

13:46 Iberdrola SA Buy UBS AG
22.10.26 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Iberdrola SA Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola SA Halten DZ BANK
21.10.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
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