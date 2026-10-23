Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 142,59 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Energieversorgers sollten die Konsensschätzungen steigen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob zudem hervor, dass die Aktie in den vergangenen 5 Jahren deutlich besser gelaufen sei als die Branche. Denn die Spanier punkteten mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, planten zurückhaltend und überträfen anschließend die Erwartungen. Dazu komme die Wertschöpfung durch organische und nicht organische Investitionen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,82 €
|Abst. Kursziel*:
9,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
|
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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