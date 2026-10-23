Novartis Aktie
Marktkap. 252,55 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis nach Phase-III-Studiendaten für den Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Diese hätten bezüglich der Wirksamkeit zwar seine Erwartungen an die Effizienz moderat verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie zeigten aber ein klar besseres Sicherheitsprofil als die Daten des Konkurrenten Fenebritinib von Roche./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
129,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
129,24 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,15%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,65 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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