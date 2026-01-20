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UBS AG

Deutsche Bank Buy

11:41 Uhr
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
29,78 EUR 0,93 EUR 3,21%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,89 €		 Abst. Kursziel*:
23,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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