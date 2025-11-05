DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.885 +0,4%Euro1,1487 ±0,0%Öl64,30 -0,1%Gold3.962 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
NVIDIA-Aktie im Höhenflug: Welche Szenarien dem KI-Platzhirschen blühen könnten NVIDIA-Aktie im Höhenflug: Welche Szenarien dem KI-Platzhirschen blühen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Staatlicher Krypto-Besitz

Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden

05.11.25 03:24 Uhr
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik: So viele Bitcoins lagern bei deutschen Behörden | finanzen.net

Bitcoin hat sich längst als Reservewährung etabliert. Während sich institutionelle Anleger und Länder zunehmend mit dem "digitalen Gold" eindecken und ihre Bestände aufstocken, hält sich die deutsche Regierung weiter zurück. Wie viel BTC besitzt die Bundesrepublik derzeit?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,25 EUR -0,10 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
88.885,1777 EUR 392,3334 EUR 0,44%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
102.114,9918 USD 476,5343 USD 0,47%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.904,5416 EUR 33,1331 EUR 1,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.336,8583 USD 38,9020 USD 1,18%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
136,0620 EUR 0,6266 EUR 0,46%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
156,3137 USD 0,7593 USD 0,49%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,1430 EUR 0,0012 EUR 0,82%
Charts|News
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1643 USD 0,0014 USD 0,85%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4622 EUR 0,0075 EUR 1,64%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,5310 USD 0,0087 USD 1,67%
Charts|News
XMR/EUR (Monero-Euro)
292,1550 EUR -3,5065 EUR -1,19%
Charts|News
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
335,6398 USD -3,9422 USD -1,16%
Charts|News
EUR/ADA (Euro-Cardano)
2,1634 ADA -0,0355 ADA -1,62%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,44%
Charts|News
EUR/DOGE (Euro-Dogecoin)
6,9914 DOGE -0,0573 DOGE -0,81%
Charts|News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0,0003 ETH -0,0000 ETH -1,14%
Charts|News
EUR/SOL (Euro-Solana)
0,0073 SOL -0,0000 SOL -0,46%
Charts|News
USD/ADA (US-Dollar-Cardano)
1,8831 ADA -0,0314 ADA -1,64%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,48%
Charts|News
USD/DOGE (US-Dollar-Dogecoin)
6,0856 DOGE -0,0515 DOGE -0,84%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0003 ETH -0,0000 ETH -1,17%
Charts|News
USD/SOL (US-Dollar-Solana)
0,0064 SOL -0,0000 SOL -0,49%
Charts|News
USD/XMR (US-Dollar-Monero)
0,0030 XMR 0,0000 XMR 1,17%
Charts|News

• Deutschland liquidierte 2024 rund 50.000 beschlagnahmte Bitcoins
• Daten von Arkham Intelligence zufolge beträgt der aktuelle Bestand 0,007 BTC
• Bundesregierung sieht Bitcoin weiterhin nicht als Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittel

Als Gründe für das wachsende Interesse institutioneller und staatlicher Anleger nennen Experten geopolitische Unsicherheiten, eine zunehmende Staatsverschuldung und die Abwertung von Fiat-Währungen wie dem US-Dollar, so Reuters. Während die Vereinigten Staaten und auch China ihre Bestände immer weiter auffüllen, steht Deutschland im Kryptorennen hintenan.

Liquidation statt Ansammeln: Deutschland veräußert beschlagnahmte BTC

Erst im Sommer 2024 sorgte ein großangelegter Verkauf von beschlagnahmten Bitcoin durch deutsche Behörden international für Aufsehen. Medienberichten zufolge hatte das Land Sachsen im Auftrag des Bundes rund 50.000 BTC aus Strafverfahren veräußert. Dabei belief sich der Erlös laut der Mitteldeutschen Zeitung auf etwa 2,6 Milliarden Euro. Die beschlagnahmten Coins stammten aus illegalen Geschäften mit Raubkopien und wurden im Zuge der geltenden Rechtslage rasch verkauft. Heute hätten die Token einen Gegenwert von 4,5 Milliarden Euro (Stand: 04.11.2025).

Wie aus Daten der Analyseplattform Arkham Intelligence hervorgeht, beträgt der aktuelle Bestand der Bundesrepublik inzwischen nur noch 0,00708 BTC, was einem Gegenwert von rund 638 Euro entspricht (Stand: 04.11.2025). Bereits Anfang 2023 hatte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage bestätigt, dass "ausgewählte Bundesbehörden" über kleinere Krypto-Bestände verfügen - jedoch nicht zu Investitionszwecken. Damit bleibt der staatliche Krypto-Besitz in Deutschland verschwindend gering.

Andere Staaten betrachten BTC als neue Reservewährung

Während Deutschland seine Kryptobestände also nahezu vollständig liquidiert hat, verfolgen andere Staaten eine gegenteilige Strategie. Laut einer aktuellen Analyse von Capital.com verfügen die USA über rund 198.000 BTC, gefolgt von China mit 190.000 BTC. Beide Länder halten die Coins überwiegend aus Beschlagnahmungen und haben damit ihre Position als führende staatliche Bitcoin-Besitzer ausgebaut.

Auch Großbritannien und die Ukraine besitzen nennenswerte Mengen an Bitcoin, teils als Ergebnis von Strafverfahren, teils im Rahmen strategischer Reserven. Die Bundesrepublik hingegen hat ihre einst prall gefüllte "Bundes-Wallet", die zeitweise mehr als 55.000 BTC enthielt, fast vollständig gelehrt. Die MZ wertet das Vorgehen als Beleg für Deutschlands zurückhaltende Haltung gegenüber Kryptowährungen.

Bundesregierung bleibt skeptisch

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion erklärte die Bundesregierung, dass die hohe Volatilität ein zentrales Hindernis für eine breite Verwendung als Wertaufbewahrungs- oder Zahlungsmittel darstelle. Alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel der Eurozone blieben demnach Euro-Banknoten und Euro-Münzen. Zugleich betont die Regierung, dass kein grundsätzliches Verbot von Kryptowährungen oder des Betriebs von BTC-Netzwerken geplant sei.

Statt auf Besitz setzt die Bundesregierung zunehmend auf Regulierung. Ein Gesetzesentwurf zur Krypto-Regulierung aus dem Jahr 2025 sieht vor, dass Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen künftig verpflichtet werden, bestimmte Transaktionen an die Finanzbehörden zu melden, wie aus einer Mitteilung des Bundestags hervorgeht. Damit will die Regierung vor allem Steuertransparenz schaffen und Geldwäsche erschweren.

Deutschland bleibt auf Distanz

Während also Regierungen und auch Institutionen wie die Deutsche Bank Bitcoin zunehmend als strategisches Asset und künftige Reservewährung betrachten, bleibt Deutschland auf Distanz. Die offiziellen Begründungen der Bundesregierung spiegeln eine konservative Haltung wider, die sich auch in der Veräußerung der beschlagnahmten Bestände zeigt.

Angesichts der globalen Entwicklungen im Krypto-Sektor wirkt die Bundesrepublik damit wie ein Gegenpol zu den USA oder China, die ihre Bestände langfristig halten oder gar ausbauen. Ob Deutschland dieses Vorgehen in Zukunft überdenkt, bleibt offen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pasuwan / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.10.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.10.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
29.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen