DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +0,9%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Deutsche Bank Aktie

30,50 EUR +0,06 EUR +0,20 %
STU
35,36 USD -0,22 USD -0,60 %
BTT
Marktkap. 58,49 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank AG
30,50 EUR 0,06 EUR 0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

