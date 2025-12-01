Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,49 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,50 €
|Abst. Kursziel*:
25,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.