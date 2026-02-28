DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5595 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
BASF Aktie

Marktkap. 43,13 Mrd. EUR

KGV 24,47
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
47,24 €		 Abst. Kursziel*:
-4,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
47,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,78%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

